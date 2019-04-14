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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
14.04.2019 - 22:27, Son Güncelleme:

Semih Özsoy: "Bizi burada yenemezler"

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Semih Özsoy: "Bizi burada yenemezler"

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanvekili Semih Özsoy, Galatasaray derbisiyle ilgili olarak, “Bizi burada yenemiyorlar, yenemeyecekler de” ifadelerini kullandı. 

Süper Lig’de Fenerbahçe evinde Galatasaray ile oynadığı derbide 1-1 berabere kaldı. Müsabaka sonrası basın mensuplarına konuşan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanvekili Semih Özsoy bir derbinin de geride kaldığını ifade ederek, “Çekişmeli bir maç oldu. 11’e 11 iken eşit devam eden bir maçtı. 10 kişi kaldıktan sonra baskı yediğimiz bir maç. Aynı şartlarda oynandığı takdirde çok rahatlıkla kazanabileceğimize inandığımız bir maç. Bizim açımızdan kendi evimizde galip gelememek üzüntü verici. Şartlar göz önüne alındığında 1-1 normal bir sonuç olarak görüyoruz. Bence hakem iyi maç yönetmedi katılıyorum. Karşı takımın hocaları takımları değil ama maçı çok iyi yönettiler. Pozisyon pozisyon girmektense goldeki ya da dost dediklerimizin de dediklerini duyduk. Keşke aynı kişiler 19. dakikada Belhanda’nın neden ikinci sarı kartı görmediğini de söyleselerdi. Ortada adlandırılabilecek hiçbir pozisyon yoktu. Pozisyonlar Galatasaray’ın lehine verildi. Galatasaray’ın şampiyonluğu bizim işimiz değil. Biz de hakemden kesinlikle memnun değiliz” dedi. 

“Bizi burada yenemezler” 

Galatasaray’ın kendilerini burada yenemeyeceğini ifade eden Özsoy, “Yenemiyorlar, yenemeyecekler de. Bizim taraftarımızın gücü var biz Fenerbahçemiz olarak farklı oynuyoruz. Karşı takım hocalarına cevap vermek benim işim değil. Teknik futbol konuşuluyorsa ona Ersun hoca cevap verir." diye konuştu.

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