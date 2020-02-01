Semih Özsoy: "Bize transfer yaptırmayacaklarını biliyorduk"

Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, Trabzonspor'a 2-1 kaybedilen maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bu kadar iyi oynayıp mağlup olmak bizi üzüyor. Ersun hocamızı, oyuncuları kutluyoruz. Uzun zamandır bu kadar istatistiklerin lehimize olduğu ortamda kaybetmek bizi üzdü. Bugün mağlup olduk. Bu kadar iyi oynayıp yenilmek hakikaten bizi üzüyor. Uzun süredir deplasmanda görmediğimiz, istatistiklerin lehimize olan, her tarafın alt üst olduğu ortamda kaybetmek bizi üzdü ama iyi oyundan dolayı sevinçliyiz. Hakemle ilgili söyleyeceğimiz şey, hakeme rağmen kazanamadık. Rakip takımın başkanı hakemi de yenmek gerekir söylemiş. Hakemi arkasına alanlar çok rahat konuşabilir. Hakem geceye yakışmadı. Biz şampiyon olacağız. Transfer yapamayacağımızı, transfer yaptırılmayacağını, artıya geçebileceğimizi düşündüğümüzde tekrar hamle olacağını biliyorduk, bu malumun ilanı oldu ama biz şampiyon olacağız" dedi.