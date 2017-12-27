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Semih Kaya'ya büyük jest!

Sezon başında Çek ekibi Sparta Prag'a transfer olan ancak şansız bir sakatlık yaşayan eski Galatasaraylı Semih Kaya'nın adı, İzmir Bergama'da doğduğu sokağa verildi.

Hürriyet Haber
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Galatasaray alt yapısından yetişen ve sarı-kırmızılı takım ile 3 şampiyonluk yaşayan Semih Kaya'nın ismi doğduğu sokağa verildi.

İzmir Bergama Belediyesi'nden Semih Kaya'ya büyük jest. Galatasaray formasıyla genç yaşında büyük başarılara imza atan Semih Kaya'nın adı doğduğu sokağa verildi.

Semih Kaya'nın doğduğu evde hala babası Memiş Kaya ve ailesi yaşıyor.

Sezon başında Galatasaray'dan Sparta Prag'a transfer olan milli futbolcu şansız bir sakatlık yaşamış ve sahalardan bir süre uzak kalmıştı. Sakatlığı sona eren Semih Çekya Ligi'nde oynanan ilk yarının son maçında Mlada Boleslav karşısında sonradan oyuna dahil olmuştu.

Semih Kaya'nın 6 yıllık Galatasaray A takım kariyerinde 3 Süper Lig şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa bulunuyor. (Fanatik)

Futbol

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