Semih Kaya'nın dönüşü muhteşem olmadı!

Galatasaray altyapısından yetişen ve 8 yıl sarı-kırmızılı formayı giydikten sonra bu sezon başında Sparta Prag’a transfer olan Semih Kaya, Çekya’da şanssız günler geçiriyor. Yeni takımı ile Bohemians karşısında çıktığı ilk hafta maçında ayağı kırılan Semih Kaya, 3 aylık aranın ardından maç kondisyonunu yeniden kazanmaya çalışıyor. Bu nedenle Sparta Prag Teknik Direktörü Andrea Stramaccioni tarafından U21 maçlarına çıkması istenen Semih Kaya, uzun süre sonra çıktığı ilk maçı da tamamlayamamanın sıkıntısını yaşıyor.

Sparta Prag 21 Yaş Altı Takımı’nın Hradec Kralove ile yaptığı maçla 3 ay sonra yeşil sahalara yeniden dönen Semih Kaya, 11’de başladığı maçın 52. dakikasında doğrudan kırmızı kart gördü. Sparta Prag U21 takımı, 10 kişi kalmasına rağmen mücadeleyi 2-1 kazandı. Ancak Semih Kaya’nın zorluk derecesi düşük maçta doğrudan kırmızı kart görmesi sahalara geri dönüşüne gölge düşürdü.(Skor)