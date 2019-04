Semih Kaya'dan duygulandıran mesaj

Spor camiasından birçok isim Alanyaspor'a Sural'ın yakınlarına ve arkadaşlarına başsağlığı diledi.

Bir paylaşım da Sparta Prag'da beraber forma giydikleri Galatasaraylı futbolcu Semih Kaya'dan geldi.

Semih Kaya Twitter adresinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

I can not express my sorrow and grief. It is too early to leave us Sury, your cheerful face will always be in my memories.

My deep condolences to his family🙏

Çok erken ve acı bir kayıp. Güler yüzün hep aklımda kalacak Sury. Yakınlarına sabır diliyorum🙏 @ACSparta_CZ @Alanyaspor pic.twitter.com/1bTw5pEXSE