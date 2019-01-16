Semih Kaya yeniden G.Saray'da!
18 yaşındaki stoperini rekor transfer geliri ile Stuttgart’a veren Galatasaray Kulübü, eski futbolcusunu kadrosuna katmak için harekete geçti. G.Saray, Semih Kayayı bedelsiz kiraladı.
Sarı kırmızılılar, Ozan Kabak’ın ayrılığı üzerine bu boşluğu Semih Kaya ile doldurma kararı aldı. Geçen sezon 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Sparta Prag’a transfer olan Semih Kaya için Galatasaray Kulübü girişimlerine başladı. Sarı-Kırmızılı kulüp eski futbolcusunu bedelsiz kiraladı.
TERİM DE ONAY VERDİ
Kulübün mali tablosu ve FFP kriterleri nedeniyle Galatasaray’ı düşünerek ekonomik adımlar atmaya çalışan sarı kırmızılı yönetim, Fatih Terim’in de onayı ile Semih Kaya’yı sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiraladı.
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