Semih Karadeniz Trabzonspor'dan ayrıldı
Trabzonspor'da bir dönem gelecek vaadeden isimleri arasında gösterilen Semih Karadeniz ile yollar ayrıldı.
Semih Karadeniz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "14 yıl bünyesinde bulunduğum Trabzonspor ile bugün ayrılık vakti. Her şey için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor altyapısında yetişen 22 yaşındaki Semih son olarak Zonguldakspor'da kiralık olarak forma giymişti.
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