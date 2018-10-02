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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
02.10.2018 - 18:01, Son Güncelleme:

Semih Erden'den sürpriz imza

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Semih Erden'den sürpriz imza

Başarılı basketbolcu Semih Erden, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (İstanbul BBSK) ile 1 yıllık anlaşma imzaladı.

Tecrübeli basketbolcu Semih Erden, İstanbul BBSK ile 1 yıllık anlaşma imzaladı. İBB Cebeci Spor Kompleksi’nde gerçekleşen imza törenine Erden’in yanı sıra İstanbul BBSK Başkanı Celalettin Deniztoker, genel sekreter ve basketbol şube sorumlusu Hakan Şahin ve Başkan Vekili Enver Yılmaz katıldı.

İstanbul BBSK’ye imza attığı için mutlu olduğunu ifade eden Semih Erden, “Samimi karşılamadan dolayı teşekkür ederim. Milli Takım’dan sonra bu kulüpte olmak gurur verici. Bu kulübü yerli ve milli olarak kabul ediyoruz. Buradan oynayacak olmaktan dolayı mutluyum. İnşallah hayırlı olur” ifadelerini kullandı.

Müthiş bir salona sahip olduklarını da kaydeden Erden, “Buradaki misyonum basketbolu en iyi şekilde oynamak ve takıma katkı vermek. Burası çok yönlü. Alttan gelen oyuncuların ağabeye ihtiyaçları var. Ben de bildiklerimi en iyi şekilde aktaracağım. İnşallah uzun vadeli birliktelik olur” şeklinde konuştu.

Semih Erden gibi bir basketbolcuyu kulübe kazandırdıkları için mutlu olduklarını dile getiren Başkan Celalettin Deniztoker ise, “Semih’e bizi kırmayarak buraya geldiği için teşekkür ederiz. Sözleşmede de fedakarlık yaptı. Gençlerimize örnek olarak bu kulüpte uzun süre kalmasını temenni ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından Semih Erden, kendisini İstanbul BBSK’ye bağlayan sözleşmeye imza attı ve Başkan Celalettin Deniztoker ile birlikte kulüp formasıyla objektiflere poz verdi.

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