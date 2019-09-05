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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
05.09.2019 - 23:12, Son Güncelleme:

Semih Erden isyan etti: Köpek gibi çalıştım...

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Semih Erden isyan etti: Köpek gibi çalıştım...

FIBA Dünya Kupası'ndaki performansıyla eleştiriler alan Semih Erden'den açıklama geldi:

Semih Erden kişisel Instagram hesabından sitem dolu açıklamalar yaptı.

İşte Erden'in açıklamaları:

"Evet 33 yaşındayım profesyonel basketbol kariyerimde herşeyi yaşadım, iyisiyle kötüsüyle herkese teşekkür ediyorum ama hak etmediğim şeyleri hep yaşadım. İşler iyi giderken iyi, kötü giderken Semih Erden suçlu. Şimdi ben anlatıyorum hep ben dinledim biraz da siz dinleyin. İlk önce bu turnuvayla başlamak istiyorum. Sezon bitiminde sadece 2 gün tatil yaptım o da zorunlu olarak arkadaşım evlendi diye :) Yaklaşık 2 aydan fazla bu turnuvaya hazırlandım, nasıl mı, siz tatil yaparken ben köpek gibi çalıştım, neden mi, çünkü milli forma başka bir dünya benim için ve yine milli forma uğruna sakatlandım tam formdayken 2 hafta sadece yürüyebildim. 3. hafta turnuvaya yetişebilmek için 2. antrenmandan sonra ekerek maç oynadım ve öyle devam etti, ta ki bu turnuvaya başlayana kadar. Evet toparlamak kolay değil, çünkü uzun adam olduğum için toparlama süreci uzun oluyor ne çektiğimi bir ben bir Allah biliyor ama olsun ben yine sakatlandım ama yine de kaçmadım yaza en iyi şekilde hazırlandım.

Biraz daha geriye gidiyorum NBA'de oynarken hem omuz hem sporcu fıtığı ameliyatı oldum aynı sene için ve yine geldim milli takıma. NBA'deki takımın doktoru 4 ay boyunca oynayamazsın dedi ama ben oradaydım. Not: Başkaları telefon açma ama onlara bir şey olmaz, ne hikmetse konu Semih Erden olunca manşet haberi yayınlanıyor. Neyse, daha geriye gidiyorum, 2010 Dünya Şampiyonluğu Türkiye'de hayatımda hiç kuşkusuz en iyi yılı diyebilirim. Fenerbahçe şampiyonluğu üstüne dünya ikincisi olduk, omzumda yırtık ile koluma aldığım herdarbede kolumu belli bir süre hissetmiyordum ama önemli değildi çünkü söz konusu bayrağım olunca ben hiç görevden kaçmadım, karakterime ters, hep öyle oldu. Tabi ki hatalarım var, yok diyemiyorum kimse sütten çıkmış ak kaşık değil. Ama ben bedelini her zaman ödedim bunu herkes böyle bilsin yeter. Bunları yazmamın sebebi de herkes bilsin istedim, hepsi bu kariyerim boyunca da her zaman göreve hazırım bu böyle bilinsin, teşekkürler."

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