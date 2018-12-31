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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
31.12.2018 - 15:07, Son Güncelleme:

Şemdinli Gücü Futbol Takımı’na destek!

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Şemdinli Gücü Futbol Takımı’na destek!

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 5 yıl sonra yeniden Hakkari Yerel Amatör Ligi'nde top koşturacak olan Şemdinli Gücü Futbol Takımı'na Şemdinlili iş insanı Metin Özel, destek çıktı.

Şemdinlili iş insanı Metin Özel, 5 yıl aradan sonra yeniden Hakkari Yerel Amatör Ligi’ne katılan ve büyük başarılar elde eden Şemdinli Gücü Futbol Takımı'na, forma, krampon, eşofman, yağmurluk, tekmelik, file ve top yardımında bulunup, deplasmanda oynanacak karşılaşmaların tüm masraflarını karşılama sözü verdi. Özel, tarafından özel tasarlanan spor malzemeleri, Şemdinli Gücü Spor Kulübü yetkilileri tarafından şehir stadında, oyunculara dağıtıldı.  Özel, Şemdinli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Fuat Türkman'a da özel forma hediye etti. 

Şemdinli Gücü Teknik Direktörü Ümit Çiftçi, takıma destekte bulunan Özel’e teşekkür etti. Takım antrenörü İslam Güngör de uzun bir aradan sonra Şemdinli'nin,  amatör lige bir takım çıkardığını, bu konuda Kaymakamlık'tan büyük destek aldıklarını söyledi. Antrenör İslam Güngör, "Takımımızın başarısı tüm Şemdinli halkını çok mutlu etti. Bize destek olan Metin Özel'e de katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bütün masraflarımızı, bütün antrenman malzemelerimizi karşıladı. Bu kadar güzel bir insanın Şemdinli halkına, Şemdinli gençlerine yardım etmesi çok güzel bir şey. Kendisine takım adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Öye yandan Şemdinli Gücü Teknik Direktörü Ümit Çiftçi ile takım futbolcuları, Şemdinli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Fuat Türkman’ı makamında ziyaret etti. Oyuncularla sohbet eden Kaymakam Türkman, futbol takımına desteklerini esirgemeyeceklerini söyledi.

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