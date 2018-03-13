Semahat Özdoğan kimdir nerelidir? Yayında kısa bir prova yaptı
Semahat Özdoğan, 14 Mart tarihinde oynanacak olan Beşiktaş Bayern Münih maçında maçı anlatan isim olacak. Daha önce birçok medya kuruluşunda spikerlik görevini üstlenen Semahat Özdoğan, spor programları hazırlayıp sundu ve TRT'nin açmış olduğu sınavı kazandıktan sonra görevine bu kurumda devam etti. Peki, dünya üzerine maç anlatan 3 kadın spikerden birisi olarak bilinen Semahat Özdoğan kimdir ve nerelidir? İşte, UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesini anlatacak olan isim hakkında merak edilen bazı bilgiler
Semahat Özdoğan, Adana Çukurova'da dünyaya gelmiştir. Burada gördüğü ilk ve orta öğreniminin ardından Semahat Özdoğan, Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ne İktisat eğitimi almak için kaydolmuştur. Her ne kadar bölümünü başarıyla tamamlasa da Semahat Özdoğan'ın gönlü spikerlik alanındaydı. Bu alana ilk adımını atan Özdoğan, Kanal D ve Radyo D bünyesinde görev almıştır. Buna ilaveten BBC ekranlarında spor programı hazırlayıp sunan Semahat Özdoğan, bu dönem zarfında Fanatik Gazetesi'nde de görev almıştır.
1998 yılında TRT tarafından açılan sınava katılan ve başarı elde eden genç spiker, çalışmalarını bu kurumda devam ettirme kararı aldı. Dünya çapında maç anlatımı gerçekleştiren 3 kadın spikerden birisi olan Semahat Özdoğan, Türkiye'de ise ilk ve tek olarak yer alıyor. TRT'deki maç sunumlarına ilaveten TSYD Kupası'nı da anlatarak bu anlamda bir ilke imza attı ve belki de ileride maç anlatacak pek çok kadın spikerin öncüsü oldu.
Sporla ilgisi yalnızca maç anlatımıyla sınırlı kalmayan Semahat Özdoğan, aynı zamanda TRT'nin spor ekranlarında haber sunumlarını da gerçekleştirmiştir. 14 Mart tarihinde Beşiktaş Bayern Münih maçını sunacak olan Semahat Özdoğan, bir çocuk annesidir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle