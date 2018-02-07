Selka ilk maçından galip ayrıldı!
Hentbol Türkiye Kupası Erkekler B Grubu ilk maçında Selka Eskişehir Hentbol Spor Kulübü, MYK Hentbol’u ağırladı.
Ev sahibi Selka, ilk yarısını 15-13 önde tamamladığı karşılaşmayı, 28-24 galip tamamladı. Böylece gruptaki ilk maçtan 2 puanla ayrılan Selka, ikinci maçında yarın Köyceğiz Belediyespor’la karşı karşıya gelecek. MYK Hentbol ise Göztepe ile mücadele verecek. Grubun diğer karşılaşmasında ise Göztepe, Köyceğiz Belediyespor’u 40-19 yenmeyi başarmıştı.
Maç sonu açıklamalarda bulunan Selkaspor Sportif Direktörü Osman Özoğlu, “Önümüzde Köyceğiz ve Göztepe karşılaşmaları var. Bu iki karşılaşmadan da galip ayrılarak gruptan birinci olarak çıkmak istiyoruz. Rakiplerimizi gösterdikleri performanstan dolayı kutluyorum” dedi.
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