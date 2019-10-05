Selim Soydan'dan penaltı açıklaması
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan, Fenerbahçe-Antalyaspor maçında ev sahibi takımın penaltı beklediği pozisyonu değerlendirdi.
Soydan, Hürriyet'e yaptığı açıklamada "Ben bir an penaltı olduğunu gördüm ama hakem böyle takdir etti. Bu karara saygı duymak gerek" dedi.
Ne olmuştu?
Maçın 31. dakikasında Fenerbahçeli futbolcular, Isla'nın ortasında Antalyasporlu Diego'nun ceza sahası içinde topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı beklemişti.
Maçı protokolde izleyen Selim Soydan'ın bu pozisyon sonrası protokolde ayağa kalkıp eliyle sahayı göstererek yanındakilere hararetle bir şeyler anlattığı görülmüştü.
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