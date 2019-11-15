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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
15.11.2019 - 11:05, Son Güncelleme:

Selim Pilten: "Zor maç ya da kolay maç diye ayırma lüksümüz yok..."

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Selim Pilten: "Zor maç ya da kolay maç diye ayırma lüksümüz yok..."

Süper Lig’de 11 hafta sonunda topladığı 18 puanla 7. sırada bulunan Yeni Malatyaspor, ligin 12. haftasında sahasında oynanacağı Fenerbahçe müsabakasının hazırlıklarını sürdürüyor.

Nurettin Soykan Tesisleri’nde yapılan antrenmanda futbolcular kondisyon çalışması yaptı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda teknik heyet ve futbolcuların neşeli oldukları görüldü. Antrenmana izinli olan futbolcular katılmadı.

Kaburgasındaki kırık nedeniyle takımdan uzun süredir ayrı kalan Chaalali çalışmada yer almazken, diğer sakat oyuncular Fofana'na ve Rahman'ın ise bireysel olarak çalışacakları belirtildi.

Yeni Malatyaspor yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

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"Zor ya da kolay maç ayrımı yapmıyoruz"

Bu arada takımdaki son durumla ilgili olarak açıklamada bulunan Kulüp 2. Başkanı Selim Pilten, önlerinde bulunan Fenerbahçe maçının kendileri için büyük önem taşıdığını söyledi.

Hazırlıklarının sürdüğünü belirten Pilten, "Milli ara sakat oyuncularımızın iyileşmesi bakımından iyi oldu. Sakatlıklarından dolayı bizden ayrı kalan arkadaşlarımızın son durumları iyi görünüyor. Ligdeki konumumuz itibariyle zor maç ya da kolay maç diye ayırma lüksümüz yok. Önümüzdeki bütün maçları kazanmaya talibiz. Bu kalite takımımızda var" diye konuştu.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın unutulmaz sözlerini izliyoruz...

Selim Pilten: Zor maç ya da kolay maç diye ayırma lüksümüz yok...

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