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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
26.06.2019 - 12:42, Son Güncelleme:

Selim Pilten: "Sergen Yalçın ile beraber Malatyaspor..."

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Selim Pilten: "Sergen Yalçın ile beraber Malatyaspor..."

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un yönetim kurulu üyesi Selim Pilten, UEFA Avrupa Lig'inde başarıya gidecek bir takım hazırladıklarını söyledi.

Pilten, sarı-siyahlıların Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenmanının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Takımda çeşitli nedenlerden dolayı eksik futbolcular olduğunu aktaran Pilten, her şeye rağmen yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını belirtti.

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Pilten, transfer çalışmalarının sürdüğünü ve güzel bir sezon yaşamayı hedeflediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Fofana ve Jahovic imzayı attı. İstanbul'da transfer komitemiz var ve komitemiz çalışmalarını Sergen hocamızla beraber koordineli bir şekilde yürütüyor. Görüşülen, mutabık kalınan isimler var ama takdir edersiniz ki imza atılmadan bunları paylaşmak doğru olmaz. İnşallah UEFA'da da başarıya gidecek bir takım hazırlanıyor. Sergen hocamız zaten bir efsane, kendisi futbolculuğu, hocalığı, kişiliği ve karakteriyle Türkiye'de, Avrupa'da ve dünyada söz sahibi olan bir hocamız. İnşallah bunu Yeni Malatyaspor'umuza da yansıtacak. Onunla beraber hep birlikte güzel başarılara imza atacağız."

Kulübün yönetim kurulu üyesi İlhan Çelebi ise yeni sezonun hayırlı olması temennisinde bulunarak, ellerini taşın altına koyacaklarını ve takımı daha ilerilere taşımak istediklerini sözlerine ekledi.

"Hedeflerimizin uyuşması bizim için en önemli etken"Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın, yeni sezona dair önemli açıklamalarda bulundu.
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Selim Pilten: Sergen Yalçın ile beraber Malatyaspor...

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