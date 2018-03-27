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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
27.03.2018 - 15:59, Son Güncelleme:

Selim Ay: "Konyaspor'u hak ettiği yere..."

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Selim Ay: "Konyaspor'u hak ettiği yere..."

Atiker Konyasporlu futbolcu Selim Ay, Spor Toto Süper Lig'in kalan bölümünde iyi sonuçlar alarak ligi daha üst sıralarda tamamlayacaklarına inandığını söyledi.

Selim Ay, yeşil-beyazlı ekibin antrenmanından önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin son iki haftasında ümit verici bir performans ortaya koyduklarını belirtti.

Ligde Osmanlıspor ile yapacakları maçın öneminin farkında olduklarını vurgulayan 26 yaşındaki futbolcu, şöyle devam etti:

"Çok önemli bir maç. Bu süreçte kimse bizden desteğini esirgemesin. Güzel bir seri yakalamak istiyoruz. İçeride oynadığımız Kayserispor maçının bunun başlangıcı olmasını temenni ediyoruz. Osmanlıspor'u yenip, biraz daha rahatlayıp, bu sene ne bizi sevenleri üzeceğiz ne de kendimiz üzüleceğiz. İnşallah Konyaspor'u hak ettiği yere, biraz daha üst sıralara taşıyacağız."

Selim Ay, Konyaspor camiasının kenetlendiğinin altını çizerek, "Bizi sevenler yalnız bırakmayacaktır. Geçmişte 'Şöyle oldu, böyle oldu.' diyecek vakit yok. Esas olan şu andır. Şimdi kenetlenmeye ihtiyacımız var." diye konuştu.

"Tamamen kenetlendik"

Bir basın mensubunun "Küme düşme ihtimalini düşünmüyor musunuz?" sorusuna ise savunma oyuncusu, şöyle cevap verdi:
"Öyle bir ihtimal düşünmüyoruz. Tamamen kenetlendik. Mutlaka hatalar olmuştur. Geçmişe bakmak bize ve takıma zarar verir. Geçmişten ders alınacaksa onun da vakti şu an değil. Lig bittikten sonra bakılır. İnşallah bize kötüye patlamaz. Allah'ın izniyle ligi iyi bir yerde bitireceğiz."
Selim Ay, bazı maçlarda kırgınlıkların yaşandığını dile getirerek, "Son iç saha maçımızda bu dargınlıkların tamamen bittiğini ve herkesin geçmişi bırakıp Konyaspor'u en iyi yerlere getirmek için kenetlendiğini gördük. İnşallah bu böyle devam edecek ve Konyaspor hak ettiği yere çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Hazırlıklar sürüyor

Atiker Konyaspor, ligin 27. haftasında 1 Nisan Pazar günü deplasmanda Osmanlıspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Daha sonra gruplara ayrılan futbolcular, topa sahip olma ve pas çalışmalarının ardından çift kale maçla idmanı tamamladı.

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