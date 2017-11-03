Selim Ay en iyiler arasında! UEFA...

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Atiker Konyaspor, deplasmanda Avusturya ekibi Salzburg ile golsüz berabere kaldı. Yeşil-beyazlı ekibin savunma oyuncusu Selim Ay, karşılaşmada sergilediği başarılı futbol ile haftanın en iyi oyuncularına aday gösterildi.
UEFA'nın internet sitesinde devam eden oylamada, Selim Ay'ın rakipleri arasında Lyon'dan Memphis Depay, Austria Wien'den Dominik Prokop, Astana'dan Patrick Twumasi, Dinamo Kiev'den Vitaliy Buyalskiy, AEK'dan Rodrigo Galo, Hertha Berlin'den Davie Selke ve Steaua Bükreş'ten Constantin Budescu bulunuyor. (Fotomaç)