Seleznov'u ağlatan olay! G.Saray...
Yevhen Seleznov'un gözyaşları.. Akhisarspor eski kaleci antrenörü Fevzi Layiç, Yetkin Etkin ile Ajans Futbol programında tanıklık ettiği tarihi anı anlattı…
Akhisarspor eski kaleci antrenörü Fevzi Layiç; ''Transferin son günüydü, Seleznov G.Saray’dan teklif almıştı. Bir türlü transfer gerçekleşmeyince oyuncunun antrenmana çıkarken gözyaşlarına hakim olamadığını gördüm!'' dedi.
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