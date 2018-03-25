Selçuk Trabzon maçında sahada
MİLLİ Takım kampında bulunan Selçuk İnan sakatlığı nedeniyle dün kadrodan çıkarıldı. Galatasaray kaptanının sağ arka adalesinde sertleşme olduğu ve bu nedenle Milli Takım doktorları ile görüştükten sonra Mircea Lucescu’nun kendisini kadrodan çıkardığı belirtildi.
Galatasaray Sağlık Heyeti, dün İstanbul’a dönen Selçuk’u, Fernando’nun kart cezası nedeniyle oynayamayacağı Trabzonspor karşılaşmasına yetiştirmeye çalışacak. Milli futbolcunun Trabzonspor maçına kadar iyileşmesi bekleniyor.
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