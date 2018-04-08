Selçuk Şahin'in eşinden olay tweet! Büyük tepki...
Beşiktaş - Göztepe maçının 50. dakikasında Selçuk Şahin oyundan alındı. Selçuk'un eşi Emel Şahin bu duruma twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.
Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Göztepe Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarının hemen başlarında 50. dakikada Göztepe teknik direktörü Tamer Tuna Selçuk Şahin'i oyundan aldı ve yerine Tayfur Bingöl dahil oldu.
PAYLAŞIMI KALDIRDI
Bu duruma Selçuk Şahin oyundan çıkarken tepki gösterdi. Eşi Emel Şahin ise twitter hesabından Tamer Tuna'yı hedef alan paylaşım yaptı ve yapılan yorumları RT yaptı.
"49. Dakika herşey normal giderken oyuncu değiştirirmisiniz anket yapıyorum arkadaşlar!?" şeklinde paylaşım yapan Emel Şahin daha sonra bu tweetini kaldırdı.
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