Selçuk Şahin yeniden Gençlerbirliği'nde
Ankara ekibi, 37 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Selçuk Şahin'i yeniden kadrosuna kattı.
Başkent kulübü geçen sezonu Göztepe'de geçiren eski futbolcusu Selçuk ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kariyerinde uzun süre Fenerbahçe forması giyen 37 yaşındaki eski milli futbolcu, Gençlerbirliği'nde 1.5 sezon görev yapmıştı.
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