Selçuk kenara, Nzonzi sahaya
Terim, Konya maçında kadro revizyonuna gidecek.
G.Saray’da Nzonzi’nin fizik gücünü yükseltmek için kondisyoner Bartali özel program uygulayacak. Seri de bu kez 8 numara pozisyonunda ofansa dönük oynayacak.
G.SARAY’ın Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmada önemli değişikliklere imza atılacak! Denizli deplasmanında kötü bir futbol ortaya koyan ve rakibine 2-0’lık skorla boyun eğen sarı kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim, ilk 11’de önemli değişimler yapacak. Buna göre, Denizli deplasmanında penaltı kaçıran ve performansı ile sınıfı geçemeyen Selçuk İnan, Konyaspor maçında yedek kulübesinde olacak. Selçuk’un yerine ilk 11’de Galatasaray’ın yeni transferi Steven Nzonzi görev alacak. Fransız ön liberonun fizik gücünü yükseltmek adına kondisyoner Alberto Bartali de özel bir program uygularken, Nzonzi, Konya maçına en iyi şekilde hazırlanacak. AS Roma’dan kiralanan Nzonzi’nin ön liberoda görev alması ile Jean Michael Seri de bu kez 8 numara pozisyonunda ofansa dönük oynayacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle