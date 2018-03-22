Selçuk İnan'ın menajerinden Galatasaray'a icrayla ödeme emri
Selçuk İnan'ın menajeri, futbolcunun Galatasaray'a transfer olmasına ilişkin sözleşmeden doğan 1 milyon 231 bin 921 liralık alacağının ödenmediği gerekçesiyle Galatasaray Kulübü'ne icra müdürlüğü aracılığıyla ödeme emri gönderdi.
Batur Altıparmak, menajerliğini yaptığı Selçuk İnan'ın Galatasaray'a transfer olmasına ilişkin sözleşmeden doğan 1 milyon 231 bin 921 liralık alacağının ödenmediği gerekçesiyle Galatasaray Kulübü'ne icra müdürlüğü aracılığıyla ödeme emri gönderdi.
İstanbul 6. İcra Müdürlüğü'nce düzenlenen ödeme emrinde, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin yasal faiziyle birlikte bu borcu 7 gün içinde ödememesi veya itiraz etmemesi durumunda cebri icra yoluna gidileceği uyarısı yapıldı
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