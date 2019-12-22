Selçuk İnan'ın büyük şanssızlığı!
Süper Lig'de Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Galatasaray'da tecrübeli oyuncu Selçuk İnan için dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.
Galatasaray, Göztepe karşısında kaybederken, Selçuk İnan’ın sahada olması ilginç bir tablo ortaya çıkardı. Zira Cimbom, deneyimli oyuncunun ligde ve Avrupa’da oynadığı 7. maçta da 3 puan alamadı.
3 YENİLGİ, 4 BERABERLİK
Sarı kırmızılılar Selçuk’un oynadığı maçlarda ligde Denizli’ye 2-0, Göztepe’ye 2-1 yenilirken, Konya ile 1-1, G.Birliği ile 0-0, Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı. Devler Ligi’nde ise Club Brugge 1-1 berabere kalıp, PSG’ye 5-0 yenildi
TEK TESELLİ TUZLA
Selçuk, kupadaki Tuzla deplasmanında 4-0 kazanılan maçta oynadı. Bu sezon toplam 10 maçta skor katkısı bulunmuyor.
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