MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSelçuk İnan'ın büyük şanssızlığı!
GeriFutbol Selçuk İnan'ın büyük şanssızlığı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
22.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Selçuk İnan'ın büyük şanssızlığı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Selçuk İnan'ın büyük şanssızlığı!

Süper Lig'de Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Galatasaray'da tecrübeli oyuncu Selçuk İnan için dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Galatasaray, Göztepe karşısında kaybederken, Selçuk İnan’ın sahada olması ilginç bir tablo ortaya çıkardı. Zira Cimbom, deneyimli oyuncunun ligde ve Avrupa’da oynadığı 7. maçta da 3 puan alamadı.

3 YENİLGİ, 4 BERABERLİK

Sarı kırmızılılar Selçuk’un oynadığı maçlarda ligde Denizli’ye 2-0, Göztepe’ye 2-1 yenilirken, Konya ile 1-1, G.Birliği ile 0-0, Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı. Devler Ligi’nde ise Club Brugge 1-1 berabere kalıp, PSG’ye 5-0 yenildi

TEK TESELLİ TUZLA

Selçuk, kupadaki Tuzla deplasmanında 4-0 kazanılan maçta oynadı. Bu sezon toplam 10 maçta skor katkısı bulunmuyor.

Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, haftanın maçlarını değerlendirdi...


MevzuBahis | 21-22 Aralık 2019 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden iddaa uzmanı Cengiz İzmitli, MevzuBahis'te hafta sonunun öne çıkan maçları masaya yatırdı.
daha fazla video için

Selçuk İnanın büyük şanssızlığı


Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle