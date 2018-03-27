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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
27.03.2018 - 10:17, Son Güncelleme:

Selçuk İnan'dan sevindiren haber!

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Selçuk İnan'dan sevindiren haber!

Karadağ maçı öncesi Selçuk İnan’ın sakatlık haberi sarı-kırmızılılarda moralleri bozdu. Kaptan, mutlaka Trabzon maçında oynama istediğini sağlık heyetine söylerken ilk kontroller sonrasında umut ışığı belirdi.

A Milli Takım kampından gelen Selçuk İnan’ın sakatlık haberi G.Saray’da da telaşa neden oldu. Ligin kritik maçlarından birinde bu hafta Trabzonspor’u konuk edecek olan G.Saray’da Fernando’nun cezalı olması teknik kadroyu zorunlu değişime iterken Selçuk İnan’ın da sakatlığı moralleri daha da bozdu. 

Deneymli oyuncunun milli takım kadrosundan çıkarılmasının ardından G.Saray sağlık kurulu da hemen harekete geçti ve oyuncunun durumunu kontrol altına almak istedi. Selçuk İnan ise İstanbul’da kulüp doktorları ile görüşmeye gelirken ilk sözleri “Beni Trabzon maçına yetiştirin” oldu. Kulüp doktorları adalesinde sertleşme olan deneyimli oyuncuyu kontrol ederken içini de rahatlattılar.

TERİM FAKTÖRÜ

Fatih Terim’in göreve gelmesi, Badou N’diaye’nin satılması sonrasında yeniden ilk 11’de kendine yer bulan, performansı da yükselen Selçuk İnan, bu zor dönemde Fatih Terim’in güvenini de boşa çıkarmak istemiyor. Fernando’nun yokluğunda Terim’in en çok güvendiği isimlerden biri olan Selçuk İnan, kendi durumunun nasıl olduğunu sormadan bu maçta oynamak istediğini direkt söyledi. 

SAĞLIK kurulu hemen ilk kontrolleri yapıp tedavi sürecini de başlattı. Selçuk İnan’ın sakatlığının çok ciddi olmadığı ilk kontroller sonrasında belli olurken pazar günü Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak maçta forma giymesi de bekleniyor. (Vatan)

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