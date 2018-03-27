Selçuk İnan'dan sevindiren haber!
Karadağ maçı öncesi Selçuk İnan’ın sakatlık haberi sarı-kırmızılılarda moralleri bozdu. Kaptan, mutlaka Trabzon maçında oynama istediğini sağlık heyetine söylerken ilk kontroller sonrasında umut ışığı belirdi.
A Milli Takım kampından gelen Selçuk İnan’ın sakatlık haberi G.Saray’da da telaşa neden oldu. Ligin kritik maçlarından birinde bu hafta Trabzonspor’u konuk edecek olan G.Saray’da Fernando’nun cezalı olması teknik kadroyu zorunlu değişime iterken Selçuk İnan’ın da sakatlığı moralleri daha da bozdu.
Deneymli oyuncunun milli takım kadrosundan çıkarılmasının ardından G.Saray sağlık kurulu da hemen harekete geçti ve oyuncunun durumunu kontrol altına almak istedi. Selçuk İnan ise İstanbul’da kulüp doktorları ile görüşmeye gelirken ilk sözleri “Beni Trabzon maçına yetiştirin” oldu. Kulüp doktorları adalesinde sertleşme olan deneyimli oyuncuyu kontrol ederken içini de rahatlattılar.
TERİM FAKTÖRÜ
Fatih Terim’in göreve gelmesi, Badou N’diaye’nin satılması sonrasında yeniden ilk 11’de kendine yer bulan, performansı da yükselen Selçuk İnan, bu zor dönemde Fatih Terim’in güvenini de boşa çıkarmak istemiyor. Fernando’nun yokluğunda Terim’in en çok güvendiği isimlerden biri olan Selçuk İnan, kendi durumunun nasıl olduğunu sormadan bu maçta oynamak istediğini direkt söyledi.
SAĞLIK kurulu hemen ilk kontrolleri yapıp tedavi sürecini de başlattı. Selçuk İnan’ın sakatlığının çok ciddi olmadığı ilk kontroller sonrasında belli olurken pazar günü Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak maçta forma giymesi de bekleniyor. (Vatan)
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