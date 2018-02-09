Selçuk İnan'dan, Fatih Terim itirafı!

İşte Selçuk İnan'ın sözleri...

- Hiç istemediğimiz ve beklemediğimiz bir Sivasspor maçı vardı. Antalyaspor maçı ile yeniden şampiyonluk havasına girmek istiyoruz. Fatih Hoca ile çocukluğumdan bu yana birlikteyim. O benden, ben de ondan ne alabileceğimizi biliyoruz. Çalışıyorum ve neticilerini de alıyorum.

Maç Sonucu Bahsini Seç 156 Galatasaray - Antalyaspor 0 11,10 %94,19 X5,00 %2,72 210,00 %3,09

- Aslında geçmiş ile ilgili konuşmak istediğim bir süreç değil. O beş aylık süreç belki de kendim değildim. Takım iyi olunca herkesin performansı yukarıya gider. Biz de bunu düzgün bir şekilde gösteriyoruz.

"BU TARZ OYUNCULAR..."

- Nagatomo kariyeri belli ve çok iyi bir insan. Bu tür oyuncuların eksikliğini zaman zaman hissedersiniz. Fatih Hoca'nın takımlarında kim oynarsa eksikliğini aratmadı. Bazı zamanlarda belki eksikliğini aradık ama inşallah bundan sonra aramayız.

- Yedinci senem ve 3-4 kere böyle bir şeye şahit oldum. İnsanlara alışmak ve sözler almak kolay değil. Bunlar bir süreç ve sürekli zaman kaybı alıyor. Camia için hayırlısı neyse o olur.

- Takıma kim katkılı olacaksa hoca onu değerlendirecektir. (Ajansspor)

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