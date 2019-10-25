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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
25.10.2019 - 10:55, Son Güncelleme:

Selçuk İnan'dan bir ilk! Beşiktaş...

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Selçuk İnan'dan bir ilk! Beşiktaş...

Galatasaray'da Muslera ile Selçuk İnan, Beşiktaş derbisi kaçırmadı...

Galatasaray’da takım kaptanları Selçuk İnan ile Fernando Muslera, 19 maç ile sarı-kırmızılılarda Beşiktaş’a karşı en fazla forma giyen futbolcular konumunda bulunuyor.

Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Galatasaray’da iki isim bu derbiyi kaçırmıyor. Takıma 2011-2012 sezonunda katılan sarı-kırmızılıların iki kaptanı Selçuk İnan ile Fernando Muslera, Beşiktaş ile oynanan derbilerin hepsinde görev aldı.

SELÇUK İNAN İLK KEZ...

Ancak Selçuk İnan'ın Beşiktaş maçında oynaması beklenmiyor. Fatih Terim, Beşiktaş derbisi için orta sahada Lemina ve Nzonzi'yi hazırlıyor...

Muslera ile Selçuk, oynadıkları 19 resmi müsabakada 10 kez galibiyet sevinci yaşarken, 5 defa da mağlup oldu. 4 maçta ise berabere kaldı.

Galatasaray bu süreçte 2016 yılında TFF Süper Kupa'da normal süresi 1-1 berabere biten maçta Beşiktaş'ı penaltılarda yenerek kupayı müzesine götürdü.
Muslera, Beşiktaş'a karşı oynadığı 19 derbide kalesini 8 kez gole kapatırken, toplamda ise 19 gol yedi.

Fatih Terim: 2 - Abdullah Avcı: 1
Fatih Terim: 2 - Abdullah Avcı: 1

Selçuk İnandan bir ilk Beşiktaş...

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