Selçuk İnan'a 1 numara destek! Takma kafana...

Taraftarların yoğun eleştirileri sonrası konuşan ve “Ben sadece adamlık yaptığımı düşünüyorum” diyen Selçuk İnan’a bu kez de teknik patron Tudor sahip çıktı.
Öğrencisiyle dünkü idmanda bir araya gelen Hırvat hoca, “Eleştirileri sakın kafana takma. Daha fazla şans bulacaksın, formanı alacaksın. O zaman daha iyisini ortaya koyup tüm eleştirileri susturacaksın. Bunun dışında bir şey düşünmene gerek yok. Takımın daha iyi yerlere gelmesine odaklanmalısın. Önümüzde çok zorlu bir sezon var ve sana çok ihtiyacımız olacak. Sen bu takımın en önemli parçalarından birisin” diyerek Selçuk’a destek vermeye çalıştı. (Fanatik)