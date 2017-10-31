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Selçuk İnan ve Samsung S8 gerçeği

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Selçuk İnan ile Samsung arasında dava krizi yaşanacağı hakkında bilgiler dolaşıyordu.

Hürriyet Haber
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Türkiye'de S8 isminin kendisine ait olduğu belirtilen Selçuk İnan'ın Samsung'un telefonu Galaxy S8 için firmaya dava açacağı söyleniyordu.

Yıldız isimden aldığımız bilgiye göre, Selçuk İnan Samsung'un yeni telefonu S8'in isim hakkı için teknoloji devi ile görüştü.  Samsung firmasına, S8 markasının 7 yıl önce kendisi tarafından tescil ettirildiğini belirtti. 

S8 isminin Türkiye'de Selçuk İnan'a ait olduğu Samsung yetkililerine iletildi. Ancak Selçuk İnan'ın şu an için Samsung'a dava açma gibi bir düşüncesinin olmadığı belirtildi. 
Samsung firmasının S8 markası ile reklam yapması adına Selçuk İnan ile uzlaşması yada bu markanın kullanım hakkını alması gerekiyor. 

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