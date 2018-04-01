Selçuk İnan: Şampiyon gibi oynamamız istendi...
Selçuk İnan, Galatasaray'ın Trabzonspor'u 2-1 yendiği maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Selçuk, "Maça iyi başladık, şampiyon gibi oynamamız istendi; bunu sahaya yansıttık. Daha farklı da kazanabilirdik" dedi.
Selçuk İnan'ın sözlerinden derlenenler şöyle:
"Erken gelen gol bizi rahatlattı. İlk teşekkürü taraftarımız hak ediyor. Bizi inanılmaz desteklediler. Trabzonspor da iyi mücadele etti. Maça iyi başladık, şampiyon gibi oynamamız istendi; bunu sahaya yansıttık. Daha farklı da kazanabilirdik. Kazanmamız gereken bir maçı kazandık.
Her maç final, o gözle bakıyoruz. Finalin ilk ayağını kazanmayı bildik. Önümüzdeki maç da final maçı. Şampiyonluk yarışı ligin son haftasına kadar gidebilir. Ligimizde kaliteli oyuncular var, tek tek bakıp inanarak mücadele etmek gerekiyor"
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