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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Özge EĞRİKAR
07.06.2018 - 13:11, Son Güncelleme:

Selçuk İnan olay davadan vazgeçti!

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Selçuk İnan olay davadan vazgeçti!

Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan, S8 markasının kendi adına tescilli olduğunu iddia ederek Samsung’a açtığı davadan feragat etti. Mahkeme davayı düşürdü.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesindeki iddialara göre, “S8” markasını TPE’den tescil ettiren yıldız futbolcu Selçuk İnan, Güney Kore merkezli elektronik firması Samsung’a 110 bin liralık tazminat davası açmıştı.

Uzun yıllar “8” numaralı formayı taşıdığını ve her gittiği takımda ve milli takımda dahi “8” numarayı giydiğini dilekçesinde anlatan Selçuk İnan, “8” numarayla bir bütün olarak tanındığını belirtmişti. Futbol camiasında herkesin bir takma adının bulunduğunu ifade eden Selçuk İnan’ın avukatı, “Futbolcular formaları ve isimlerinin baş harfleriyle marka oluşturmuşlardır. “Örneğin Real Madrid’in ünlü futbolcusu Cristiano Ronaldo oynadığı kulüplerde “7” numarayı giydiğinden “CR7”, dünyaca ünlü eski forvet oyuncusu Ronaldo “9” numarayı giydiğinden “R9”, Ricardo Querasma “Q7”, Burak Yılmaz “BY17”, Roberto Carlos “R6”, eski Barselona kalecisi Victor Valdes “VV1” tüm dünyada tanınan oyunculardandır. Bu futbolcuların tamamı da bu lakaplarını ülkelerinde marka tescili ile koruma altına alarak zaman içerisinde pek çok sektörde ticarileştirdiler.

Müvekkilim de Selçuk İnan da 4 yıl önce “S8” markasını “ilk harf ve forma kombinasyonu” şeklinde TPE’den tescil ettirmiştir. “S8” markasının isim hakkı müvekkile aittir. Telefondaki “S8” modelinin kullanımının durdurulmasını talep ediyoruz. İhtiyati tedbir kararı ve Samsung’un “S8” ibaresini taşıyan ürünleri üzerindeki her türlü ticari kullanımının durdurulmasını istiyoruz” diye konuşmuştu. İnan’ın ihtiyati tedbir talebini reddeden mahkeme, “Kelimeler ve sayılar kimsenin tekeline verilemez” demişti.
Davanın karar duruşmasına Selçuk İnan katılmazken, tarafları avukatları temsil etti. Selçuk İnan’ın avukatı, mahkeme hakimine bir dilekçe vererek davadan feragat ettiklerini söyledi. Bunun üzerine mahkeme, Selçuk İnan’ın davadan vazgeçmesi üzerine davanın düşmesine karar verdi.

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