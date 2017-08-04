Selçuk İnan noktayı koydu! Ayrılık yok, baskı ve endişe var...

Fakat, Galatasaray takımı içindeki gerçek bir hayli başka... Yeni sezon öncesinde Selçuk İnan değil, tüm Galatasaray takımı üzerinde taraftar baskısı ve endişesi var!

Sezonun ilk maçı olan Östersunds karşısında alınan başarısız sonucun ardından geçen yıl kaldığı yerden devam eden tribün protestoları Galatasaray takımı içinde sıkça konuşulmaya başlandı.

Öyle ki Galatasaray’ın yeni transfer ettiği oyuncular arasında da taraftar protestoları nedeniyle büyük bir endişe hakim olduğu ortaya çıktı.

Ve 20 Temmuz’da oynanan Östersunds maçı sonrasında 90 dakika bitiminde ilginç bir olayın yaşandığı gün yüzüne çıktı.

Islıklar, protestolar ve küfürler içinde sona eren maç sonunda, Galatasaray taraftarlarının büyük kısmı kaptanı Selçuk İnan’ın aleyhine tezahürat yaparken tecrübeli oyuncu saha kenarına tribünlere formasındaki Galatasaray armasını göstererek geliyordu.

Gomis, Maicon ve Belhanda protestolar sonrası şaşkındı. Ve maç sonunda soyunma odasına Selçuk İnan’a, “ Neden böyle bir hareket yaptığını ve protestoları sordular...

KONUŞMA YAPTI

Ve Galatasaray kaptanı tribün tepkileri üzerine şaşıran yeni arkadaşları ve sarı kırmızılı takıma konuşma yaptı.

Selçuk şunları söylüyordu: “ Bugün büyük bir maçı kaybettik. Onlar da öfkeli ve sezona böyle başlandığı için tepki verdiler. Sahada başarıları sunduğumuz sürece daha iyi olacağız. Başarılı olduğumuz da destekte gelecektir. Saha sonuçları iyi olunca bize gereken desteği vereceklerdir. Bu bizim şampiyonluk maçımız olmalı” diyordu..

Ancak şu bir gerçek gerek tribünler gerekse sosyal medyada gösterilen tepkilerden ötürü Galatasaray kaptanı Selçuk İnan ve futbolcular büyük baskı altında...

Sarı kırmızılı takımın kaptanı bu tepkilerden bunalırken taraftar protestolarından çekinen arkadaşlarını ise korumaya çalışıyor. Selçuk şu anda tüm takımın paratoneri olduğunun da farkında...

Takımda birçok oyuncu taraftar tepkilerinden çekiniyor ve Selçuk İnan onlarla sık sık konuşuyor. Bu durumun takımın içinde stres ve baskı oluşturmasına Sportif Direktör Cenk Ergün ve Tudor ile birlikte engel olmaya çalışıyor.