Selçuk İnan kesik yedi! Çünkü...

İşte, Ali Naci Küçük'ün zorlu karşılaşmayla ilgili yorumları...

- Kadroları gördün, ne diyeceksin?

- Fatih hoca göreve geldiği günden bu yana sürpriz ve bir o kadar cesur kararlara imza attı. Formayı adaletli dağıtıp formda olanın giyeceğinin mesajını verdi. Yasin-Feghouli-Rodrigues üçlüsü formda olduğu için Belhanda’yı kulübede oturttu. Eren görevini yapıp golünü atınca yeri geldi Gomis’i yedek bıraktı.Şimdi Donk da, Fatih hocanın gelmesi ile birlikte gösterdiği performansla bu ödülü ve formayı hak etmişti. Sürpriz ama bir o kadar adaletli bir karar olduğunu düşünüyorum

- Selçuk İnan yok. Peki ne düşünüyor Fatih hoca?

- Selçuk İnan’ın kulübeye çekilmesi kararının ardında şu var. Orta sahada agresif, mücadele gücü yüksek ve dirençli bir takım kurmak adına Tolga’yı değil kaptanı kesti Fatih hoca... Çünkü Galatasaray, Osmanlıspor gibi bu ligin en formsuz takımına dahi 2-0 kazandığı maçta birçok pozisyon verdi. Osmanlıspor dahi orta sahayı çok rahat geçti. Kısaca Selçuk yerine Donk kararı, Sivasspor takımına bu pozisyonları vermeme düşüncesi ile alınmış...

- Beşiktaş, Fenerbahçe ve son olarak Başakşehir de puan kaybetti. Nasıl bir maç bekliyorsun bu akşam?

- Galatasaray bu akşam 3 değil 9 puanlık bir maça çıkıyor. Şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin tamamı berabere kaldı ve ikişer puan kaybetti. Kısaca Sivasspor maçı Galatasaray için 3 puandan daha fazlası anlamına geliyor. Galatasaray, bu akşam kazanırsa sadece liderlik koltuğunu değil şampiyonluk yarışındaki ipleri de eline alacak.