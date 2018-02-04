Selçuk İnan kesik yedi! Çünkü...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Sıradaki Haber: Emre Belözoğlu Türk Hava Kuvvetleri pazubandıyla maça çıktı

Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
04.02.2018 - 17:56, Son Güncelleme:

Selçuk İnan kesik yedi! Çünkü...

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Hürriyet Gazetesi Galatasaray muhabiri ve Spor Arena yorumcusu Ali Naci Küçük, Sivasspor-Galatasaray maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

İşte, Ali Naci Küçük'ün zorlu karşılaşmayla ilgili yorumları...

- Kadroları gördün, ne diyeceksin?

- Fatih hoca göreve geldiği günden bu yana sürpriz ve bir o kadar cesur kararlara imza attı. Formayı adaletli dağıtıp formda olanın giyeceğinin mesajını verdi. Yasin-Feghouli-Rodrigues üçlüsü formda olduğu için Belhanda’yı kulübede oturttu. Eren görevini yapıp golünü atınca yeri geldi Gomis’i yedek bıraktı.Şimdi Donk da, Fatih hocanın gelmesi ile birlikte gösterdiği performansla bu ödülü ve formayı hak etmişti. Sürpriz ama bir o kadar adaletli bir karar olduğunu düşünüyorum

- Selçuk İnan yok. Peki ne düşünüyor Fatih hoca?

- Selçuk İnan’ın kulübeye çekilmesi kararının ardında şu var. Orta sahada agresif, mücadele gücü yüksek ve dirençli bir takım kurmak adına Tolga’yı değil kaptanı kesti Fatih hoca... Çünkü Galatasaray, Osmanlıspor gibi bu ligin en formsuz takımına dahi 2-0 kazandığı maçta birçok pozisyon verdi. Osmanlıspor dahi orta sahayı çok rahat geçti. Kısaca Selçuk yerine Donk kararı, Sivasspor takımına bu pozisyonları vermeme düşüncesi ile alınmış...

-  Beşiktaş, Fenerbahçe ve son olarak Başakşehir de puan kaybetti. Nasıl bir maç bekliyorsun bu akşam?

- Galatasaray bu akşam 3 değil 9 puanlık bir maça çıkıyor. Şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin tamamı berabere kaldı ve ikişer puan kaybetti. Kısaca Sivasspor maçı Galatasaray için 3 puandan daha fazlası anlamına geliyor. Galatasaray, bu akşam kazanırsa sadece liderlik koltuğunu değil şampiyonluk yarışındaki ipleri de eline alacak.

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