Selçuk İnan kararı! Sezon sonunda...
Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Selçuk İnan'la ilgili karar verildi.
Kontratı bitecek oyunculardan sadece Martin Linnes’le sözleşme yenileyen Galatasaray Yönetimi, Selçuk İnan’la sezon sonunda masaya oturacak.
Kontratında fedakarlık yapması halinde, takıma tecrübelerini aktarması için kadroda tutulması gündeme gelen Selçuk, şu an yıllık 3 milyon euroya oynuyor ve maç başı 25 bin euro kazanıyor. Selçuk hakkındaki son sözü, teknik patron Fatih Terim söyleyecek.
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