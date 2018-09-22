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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
22.09.2018 - 20:21, Son Güncelleme:

Selçuk İnan kadrodan çıkarıldı

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Selçuk İnan kadrodan çıkarıldı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın Akhisarspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Selçuk İnan sakatlığı sebebiyle kadroya alınmadı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre oyuncular, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda koordinasyon ve sürat çalıştı. Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki idmanın ikinci bölümünde gruplar halinde 5'e 2 dar alan pasları üzerinde duran futbolcular, daha sonra taktik antrenman yaptı.

Galatasaray takımı, Akhisarspor maçı için akşam saatlerinde İzmir'e gidecek. Sarı-kırmızılı kafile, buradan kara yoluyla Manisa'ya geçecek.

Selçuk İnan kadroda yok

Sarı-kırmızılı ekipte dünkü antrenmanda sakatlanan ve sağ adalesinde orta düzey zorlanma ile kanama tespit edilen Selçuk İnan, Akhisarspor maçının kadrosunda yer almadı.

Galatasaray'da Akhisarspor karşılaşması için belirlenen kafilede şu oyuncular yer aldı:

Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Garry Rodrigues, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Yunus Akgün, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.

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  • 152Akhisarspor - Galatasaray
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