Selçuk İnan: 'Kadıköy'de baskı artık Fenerbahçe'nin üzerinde'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSelçuk İnan: 'Kadıköy'de baskı artık Fenerbahçe'nin üzerinde'
GeriFutbol Selçuk İnan: 'Kadıköy'de baskı artık Fenerbahçe'nin üzerinde'
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
Ali Naci KÜÇÜK / Fotoğraflar: Adem KABAYEL
13.07.2018 - 22:41, Son Güncelleme:

Selçuk İnan: 'Kadıköy'de baskı artık Fenerbahçe'nin üzerinde'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Selçuk İnan: 'Kadıköy'de baskı artık Fenerbahçe'nin üzerinde'

7 yıllık Galatasaray kariyerinde 4 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 5 TFF Süper Kupa kazanarak, her futbolcuya nasip olmayacak bir koleksiyona sahip olan Selçuk İnan, İsviçre kampında Hürriyet’in sorularını yanıtladı.

Geçen sezon ilk yarıdaki derbilerde kime yenildiyseniz ikinci devrede rövanşı aldınız. Bunun sırrı neydi? Fatih Terim rakipler üzerinde de baskı kuruyor mu?

Tabii ki öyle. Bu, özgüvenle de alakalı. Özgüven çok önemli bir şey. Fatih hoca bu özgüveni hem taraftara hem bizlere çok çabuk şekilde aşıladı. Bunu da ancak Fatih Terim gibi bir teknik direktör yapabilir. 21.şampiyonluğu getiren en önemli etkenlerden biriydi ikinci yarıdaki derbilerde başarılı olmak.

‘O gün hepimiz çok üzüldük’

Kadıköy’deki F.Bahçe maçında Tolga’nın 90+1’de kaçırdığı pozisyon vardı. Galibiyetin kaçtığı o an neler hissettiniz?

Hepimiz çok üzüldük. Olmayınca, olmuyor. Tolga da kaçırdı, direkten dönen toplarımız da oldu. Ama biz en önemlisini, yapılmayanı yaptık; Kadıköy’de şampiyonluk kupasını kaldırdık. O yüzden ben bu konuya kafa yormuyorum. Elbet bir gün F.Bahçe’yi orada da yeneceğiz. Umarım bu sene olur. Bu arada Kadıköy’de psikoloji artık tersine döndü. Çünkü artık onlarda, yenilmeme stresi ve baskısı başladı. Aslında uzun süredir vardı ama kıramadık onu.

‘Ben hep Hırvatistan’ı destekledim’

G.Saray 5 yıl sonra Şampiyonlar Ligi arenasında. İstediğin bir rakip var mı?

Çok heyecanlıyım. Çünkü orada önemli başarılar yakaladık. Şampiyonlar Ligi’nde hedefimiz gruptan çıkmak. Gerçekçi olmak lazım. Bu nedenle çok güçlü rakiplerin çıkmasını istemem.

Dünya Kupası finalinde hangi takımı destekliyorsun?

Ben, en başından beri Hırvatistan’ı destekliyorum. Nedenini de söyleyeyim; Hırvatistan ile o kadar çok oynadık ki, artık karşılaştığımızda birbirimize sarılıyoruz. Arkadaş gibi olduk. Ayrıca Trabzonspor’da oda arkadaşım Hırvat Cale idi. Bu yüzden Hırvatları destekleyeceğim.

En popüler Dünya Kupası bahislerini incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Fenerbahçe'den Andy Carroll’a ret!

Botheim ailesini ikna edecek

Alman devi Aslan oluyor! Devler Ligi için...

R

Eski Dünya Kupaları'na Ne Kadar Hakimsin?