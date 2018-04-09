Selçuk İnan ile Sessegnon kapıştı! Çakır araya girdi
Gençlerbirliği - Galatasaray maçının ikinci yarısında Sessegnon ile Selçuk İnan arasında gergin dakikalar yaşandı.
Gençlerbirliği ile Galatasaray, Süper Lig 28. haftasında karşı karşıya geldi. Maçın ikinci yarısında sarı kırmızılı takımın rakip kalede gol aradığı bölümlerde Sessegnon ile Selçuk İnan arasında gerginlik yaşadı. Bu ikiliyi maçın hakemi Cüneyt Çakır ayırdı.
Süper Lig 28. haftasında oynanan Gençlerbirliği - Galatasaray maçının ikinci yarısında 60. dakikada geride kaldığı sırada sarı kırmızılı takım faul atışı kazandı. Bu esnada Selçuk İnan oyunu hızlı başlatmak isterken, topun önündeki Sessegnon'un çekilmesi için rakibini itti. Sessegnon da ayın şekilde Selçuk İnan'ı itince ikili arasında gergin dakikalar yaşandı.
İki takım futbolcuları ve maçın hakemi Cüneyt Çakır olay yerine gelerek Selçuk İnan ile Sessegnon'dan daha sakin olmalarını isteyerek iki oyuncuyu da uyardı. (FutbolArena)
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