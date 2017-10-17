Tolga Ciğerci’nin durumunun netleşmesini bekleyen Hırvat teknik adam, kaptanına ''seni ‘Regista’m olarak kullanacağım'' dedi.
Konya maçında yaptığı, oyunu yönlendirme, tempoyu ayarlama, takımını hücuma kaldırma, savunma görevlerini yapma, çizgide adam kovalama ve stoperlerin arkasına sekenleri toplama görevinin yanı sıra fazlasını da istedi.
Günümüz futbolunda Pogba ve İlkay’ın ideal ''Regista'' olduğunu anlatan Tudor, uygun pozisyonlar bulduğunda kaleyi de yoklamasını istedi. Konya maçında 5 gol pası deneyen, rakip ceza alanına 3 pas atan Selçuk’un yaptığı pasların büyük bölümünün dikine olması ve merkeze sıkışan oyunu genişleten paslar olması da dikkat çekiciydi. (Fotospor)