Selçuk İnan için flaş iddia! Ocak ayında...

Müthiş bir çıkış yaparak zirveye ortak olan Göztepe, ligin ikinci yarısında kadrosuna güçlendirmeyi planlıyor. Bu doğrultu da Galatasaray'da mutsuz olan ve ayrılmak isteyen Selçuk İnan'ın sarı kırmızılı takıma gelmek için haber gönderdiği ortaya çıktı. Marka değerini arttırmak isteyen yönetimin transfere sıcak baktığı öğrenildi. Sezon başında Sabri'yi transfer eden kurmayların Selçuk için şimdiden nabız yokladığı belirtildi.

Transfer döneminde bir çok takımın teklifini geri çeviren Selçuk İnan, Galatasaray'da oynamak istediğini söylemişti. Ancak geride kalan 6 haftada fazla şans bulamayan ve taraftarlarında tepkisini gören tecrübeli orta saha oyuncusu Göztepe'de oynamak istediği öğrenildi. Sezon başında takıma katılan eski G.Saraylı Sabri Sarıoğlu'nun da ocak ayındaki ara transfer döneminde devreye gireceği öğrenildi. (Amkspor)