Selçuk İnan 'dengeyi' kaybetti!
Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Selçuk İnan bir türlü bekleneni veremedi. Bu sezon yalnızca 6 maçta forma şansı bulan 34 yaşındaki futbolcu, dün oynanan Tuzlaspor maçı performansıyla da eleştiri oklarının hedefi oldu.
Galatasaray'da sezon başı sözleşmesi 1 yıl uzatılan Selçuk İnan beklentilere cevap veremiyor. Bu sezon öncesi yaptığı indirimle yıllık ücretini 625 bin euroya düşüren kaptan, Fatih Terim'in de gözünden düştü.
Selçuk'un Tuzlaspor maçında topu sürdüğü bir pozisyonda dengesini kaybedip yere düşmesi sosyal medyanın da dilindeydi. Yapılan yorumlarda Galatasaraylı bazı taraftarlar 34 yaşındaki futbolcuyu eleştirdi.
Bu sezon yalnızca 6 maçta forma giyebilen Selçuk, bu maçlarda gol veya asist katkısı yapamadı.
Fatih Terim maçın ardından Tuzlaspor'lu futbolcuları tebrik etti...
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