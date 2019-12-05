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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Spor Arena
05.12.2019 - 12:43, Son Güncelleme:

Selçuk İnan 'dengeyi' kaybetti!

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Selçuk İnan 'dengeyi' kaybetti!

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Selçuk İnan bir türlü bekleneni veremedi. Bu sezon yalnızca 6 maçta forma şansı bulan 34 yaşındaki futbolcu, dün oynanan Tuzlaspor maçı performansıyla da eleştiri oklarının hedefi oldu.

Galatasaray'da sezon başı sözleşmesi 1 yıl uzatılan Selçuk İnan beklentilere cevap veremiyor. Bu sezon öncesi yaptığı indirimle yıllık ücretini 625 bin euroya düşüren kaptan, Fatih Terim'in de gözünden düştü.

Selçuk'un Tuzlaspor maçında topu sürdüğü bir pozisyonda dengesini kaybedip yere düşmesi sosyal medyanın da dilindeydi. Yapılan yorumlarda Galatasaraylı bazı taraftarlar 34 yaşındaki futbolcuyu eleştirdi.

Bu sezon yalnızca 6 maçta forma giyebilen Selçuk, bu maçlarda gol veya asist katkısı yapamadı. 

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Tuzlasporun Galatasaray galibiyeti sosyal medyayı yıktı 500 T...
Tuzlaspor'un Galatasaray galibiyeti sosyal medyayı yıktı! 500 T...

Fatih Terim maçın ardından Tuzlaspor'lu futbolcuları tebrik etti...

"Futbolcularımız keşke şanslarını değerlendirselerdi"Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor'a 2-0 yenilen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, karşılaşmada görev verdiği bazı futbolcuların bu şansı iyi değerlendirmediğini söyledi.
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Selçuk İnan dengeyi kaybetti

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