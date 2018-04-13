Selçuk İnan: Bu şampiyonluğa ihtiyacımız var
Selçuk İnan, G.Birliği yenilgisi sonrası takım arkadaşlarıyla kısa bir toplantı yaparak “Bize yakışan futbolu ortaya koyup kazanmalıyız” dedi.
Ligin bitimine 6 hafta kalan lider Başakşehir ile çok kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray’da Selçuk İnan, sarı kırmızılı takım arkadaşları ile bir araya geldi. Tecrübeli oyuncu toplantıda Muslera’yı da işaret ederek, “7 senede beraber tam 10 kupa kazandık. Ancak bence en değerli şampi yonluklarımızdan biri bu olacak. Galatasaray camiasının, taraftarının, bu şampiyonluğa maddi, manevi ihtiyacı var” dedi.
Selçuk şöyle devam etti: “Bu şampiyonluk Galatasaray’ın yeniden ayağa kalkması ve ait olduğu Devler Ligi’ne geri dönmesi anlamına gelecek. İşte bu yüzden Galatasaray için bu şampiyonluk çok önemli. Kalan 6 maçı kazanıp hedefe ulaşmalıyız.
Her şey halen bizim, bu takımın elinde. Kimin ne yaptığına bakmadan bu işi bitirmeliyiz. Bize yakışan futbolu ortaya koyup kazanmalıyız.”
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