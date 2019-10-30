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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
30.10.2019 - 13:14, Son Güncelleme:

Selçuk Ernak: "Ersan İlyasova, benim için gurur kaynağı..."

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Selçuk Ernak: "Ersan İlyasova, benim için gurur kaynağı..."

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı Başantrenörü Selçuk Ernak, AA muhabirine, takımının son durumundan ING Basketbol Süper Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'ndaki hedeflerine, Türk basketboluna kazandırdığı Ersan İlyasova'dan kariyer planlamasına kadar birçok konuda açıklamada bulundu.

Ersan İlyasova'nın yıllar önce Özbekistan'da keşfedilme hikayesini anlatan 49 yaşındaki başantrenör, Ülkerspor'un altyapısında antrenörlük yaptığı dönemde oyuncu havuzunu genişletmek amacıyla sık sık yurt dışına çıktığını belirterek, "Özbekistan'dan bir takımı misafir ettik. Yurt dışında yaptığımız çalışmaları anlattım. Daha sonra Özbekistan'a gittik. İlk etapta işler beklediğimiz gibi gitmedi. Sergei Karauvlov'u Türk yapmayı hedefledik ama bu konuda iş birliği yapmak istemediler. Daha sonra bize yardımcı olan şirketle Özbekistan'da kamplar düzenlemeye karar verdik." ifadelerini kullandı.

Selçuk Ernak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Antrenörler Özbekistan'da 6 ay boyunca 42 oyuncu seçti. Ben de bu oyuncular arasından 2 isim belirledim. Bir oyuncudan vazgeçtik. Diğeri ise Ersan İlyasova'ydı. Doğru adamı seçmiştim. Küçük yaşlarda A takımda ve THY Avrupa Ligi'nde oynadı. Ersan'ı alırken bize yardımcı olan iş adamına onun bir gün NBA'de oynayabileceğini söyledim. Bana güldü. Bu durumu kulübe de rapor ettim. Kulüp de şaşırdı. Gerisini de herkes biliyor zaten. Ersan İlyasova, benim için gurur kaynağı."

Ülkerspor'da başladığı kariyerini NBA'de sürdüren ve şu an Golden State Warriors'ta danışmanlık yapan eski Gürcü oyuncu Zaza Pachulia'nın Türkiye'ye getirilmesi ile ilgili de konuşan Selçuk Ernak, "1998'de A Milli Takım'ın Gürcistan ile yaptığı bir maçta Zaza'yı birçok kişi izledi. Ama biz çabuk davrandık ve ailesiyle de konuşarak Zaza'yı Türkiye'ye getirdik. Zaza, kendini Türk gibi hissediyor. Türkiye'de çok fazla vakit geçiriyor. Birçok insandan daha iyi Türkçe konuşuyor. Türk tarihini araştırıyor. Buranın bir parçası olduğunu düşündüğümüz arkadaşlardan birisi." şeklinde görüş belirtti.

- "Yurt dışında bir THY Avrupa Ligi takımı çalıştırmayı hedefliyorum"

Selçuk Ernak, yurt dışından bir THY Avrupa Ligi takımı çalıştırmayı hedeflediğini belirtti.

İlk kez geçen sezon Darüşşafaka Tekfen ile Avrupa Ligi'nde mücadele eden Ernak, "Yurt dışında bir THY Avrupa Ligi takımı çalıştırmayı hedefliyorum. Bunu başardıktan sonra ise bir dönem NBA'de asistan koçluk yapmak istiyorum. NBA Yaz Ligi'nde 3 kere asistan koçluk yapmıştım. Oradaki günlük basketbolu yaşamak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Ligde ilk 5, Avrupa'da son 8 takım arasına kalmalıyız"

Yeni bir takım kurduklarını vurgulayan Ernak, sezon hedeflerine ilişkin "Kadromuzu revize ettik. Amaçları olan ve kulübe sahip çıkacak karakterde oyuncuları bir araya getirmeye çalıştık. Daha iyi bir takım olabilmek için çok çalışıyoruz. Bunu gerçekleştireceğimize inanıyorum. Ligde hep ilk 6'nın içinde kalmak istiyoruz. Birinci amacımız bu. ULEB Avrupa Kupası'nda ise öncelikle bulunduğumuz gruptan çıkmalıyız. ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk 5, ULEB Avrupa Kupası'nda ise son 8 takım arasına kalırsak başarılı olacağımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

- "Mert Akay'da hata yaptım"

Darüşşafaka Tekfen altyapısında yetişen, geçen sezon A takımda forma giyen ancak kariyerini Sırbistan ekibi Dynamic Basketbol'da sürdürmeyi tercih eden Mert Akay hakkında da görüşlerini aktaran Selçuk Ernak, şunları kaydetti:

"Mert'in Türk basketboluna ve Darüşşafaka Tekfen'e çok faydalı olacağına inandım. Farklı bir kariyer planlaması yaptı. Mert'in yanı sıra ailesi ve menajerlik şirketiyle defalarca konuştum. Ona verdiğim şansla niyetimi ve samimiyetimi belli ettim. Neden böyle bir karar verdiğini bilmiyorum. Bir sürü sebebi olabilir. Buraya sahip çıkacak oyuncuların olması çok önemli. Mert Akay'da böyle bir hata yaptım. Mert çok iyi bir lise eğitimi aldı. Mert'in vereceği her türlü kararını destekleyeceğimizi kendisine belirttik. Eğer Sırbistan'da bir üniversite okumayacaksa bundan vazgeçti. Alman Lisesi mezunu çocuğun üniversite eğitiminde vazgeçmesi çok acıdır. Yaşananları çok büyük hayretle izliyorum." 

Selçuk Ernak: Ersan İlyasova, benim için gurur kaynağı...

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