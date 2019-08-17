Selçuk Dereli'den 'ayrılık' açıklaması
Eski hakem Selçuk Dereli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla beinSPORTS’ta yapılması planlanan programın iptal olduğunu açıkladı.
Eski hakem Selçuk Dereli, daha önce Twitter hesabından yaptığı açıklama ile yeni sezonda beinSPORTS’ta olacağını duyurmuştu.
Bu açıklama sonrası Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyadan tepki gösterirken, eleştirilerin yükselmesinin ardından anlaşma bozuldu.
Dereli, Twitter hesabından yaptığı son açıklamada, "beinSPORTS’la dün itibariyle yapmayı planladığımız programlar yayıncı kuruluşun ‘bu sezon hakem programı yapmayacağını’ bugün tarafıma bildirmesi üzerine iptal olmuştur! Sizleri; söylenmedik söz bırakmayacağım, bağımsız ve tarafsız kanalıma bekliyorum." sözleriyle programın gerçekleşmeyeceğini duyurdu.
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