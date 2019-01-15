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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
15.01.2019 - 15:57, Son Güncelleme:

Selçuk Aksoy: 'Ligi en üst sıralarda bitirmek istiyoruz'

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Selçuk Aksoy: 'Ligi en üst sıralarda bitirmek istiyoruz'

Atiker Konyaspor 2’nci Başkanı Selçuk Aksoy, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını kazanıp, ikinci yarıya galibiyetle başlayarak, ligi en üst sıralarda bitirmek istediklerini söyledi.

Yeşil-Beyazlı ekibin 11 günlük Antalya kampını değerlendiren Selçuk Aksoy, "Kampın en güzel tarafı uyumlu bir kamp döneminin geride kalmasıydı. Ufak tefek birkaç sakatlık dışında sakatlığın yaşanmadığı bir kamp dönemi oldu. Çalışmalar neredeyse tam kadro olarak yapıldı. Hazırlık maçlarında ortaya konulan performansların ikinci yarı ile beraber takımımıza olumlu yansımalarla geriye döneceğine inanıyorum. Bu hem oyun hem de takımın fizik gücüne katkı olarak fayda sağlayacaktır. Takımımızın hazırlık maçlarında ortaya koyduğu mücadele, oyun sistemine adapte olmuş görüntüsü, istenilenleri yapmak için gösterilen azim bizleri son derece mutlu etti. Umarım bu çalışmalarımızın karşılığını Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağımız maçla birlikte almaya başlarız. Planlamış olduğumuz transfer sürecini yaşanacak olumsuz bir durum ve ekstra bir gelişme olmadığı takdirde yaptığımız Leonard Zuta transferi ile bitirmiş bulunuyoruz dedi.

"SEZONU EN ÜST SIRALARDA BİTİRME HEDEFİNDEYİZ"

Sezonun ikinci yarısına ligi en üst sıralarda bitirme hedefiyle başlayacaklarını belirten Selçuk Aksoy, "Erzurumspor maçından iyi bir sonuçla dönerek sonra sahamızda oynayacağımız Antalyaspor maçını da kazanarak bir çıkış yakalamak ve yükselişe devam etmek istiyoruz. Ligde kolay maç yok. Bu herkesin malumu. İkinci yarı takımların hedeflerine ulaşması adına daha zorlu geçecek. Ama zoru lehimize çevirmek ve bundan faydalanarak hedefimize gitmek tabiki de bizim alacağımız sonuçlara bağlı. Biz teknik heyetimize ve oyuncularımıza güveniyoruz. Erzurum deplasmanından alacağımız 3 puanla iyi başlangıç yapacağımıza da inanıyoruz şeklinde konuştu.

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