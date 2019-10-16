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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
Haber Giriş: 16.10.2019 - 12:07, Son Güncelleme:

Selçuk Aksoy: "Konyaspor olarak inşallah bu yıl ilk 5'in içinde olmayı hedefliyoruz..."

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Selçuk Aksoy: "Konyaspor olarak inşallah bu yıl ilk 5'in içinde olmayı hedefliyoruz..."

İttifak Holding Konyaspor'un kulüp ikinci başkanı Selçuk Aksoy, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Selçuk Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'de 7 hafta sonunda 12 puanla 4. sırada yer aldıklarını hatırlattı.

İttifak Holding Konyaspor'un bu başarısıyla geçen sezonki performansının üzerine çıktığını anımsatan Aksoy, geçen yıldan başlayan yapılanma sürecinin teknik direktör Aykut Kocaman'ın göreve getirilmesiyle taçlandırıldığını söyledi.

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- "Takımımızın gidişatı iyi görünüyor"

Aksoy, yönetimin yanı sıra takımda da bir yapılanma sürecinin devamına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bunun meyvelerini de şimdi ve önümüzdeki yıl görmeyi ümit ediyoruz. Şu anda takımımızın gidişatı iyi görünüyor ama bu uzun soluklu bir iş. Ümit ediyoruz bu artarak devam eder. Burada olmazsa olmazımız, kulüpteki finans yapısını bozmadan bu işleri yapmak. Çünkü suni başarılar hem kulüplerin finans yapısını bozuyor hem de geleceği ile ilgili sıkıntılara sokabiliyor. Onun için finans yapısının doğrultusunda elimizdeki imkanları en iyi şekilde değerlendirerek bu işi yapmak istiyoruz. Buna uyumlu bir teknik ekibimiz var.

Takımımızın gidişatı iyi görünüyor. Teknik direktörümüzün de bahsettiği gibi ilerleyen haftalarda bu daha da oturarak gidecek. Uzun soluklu bir iş. Takımdaki arkadaşlık, hocanın adalet duygusu, ona duyulan inanç, yönetimin birlikteliği ve camianın bunu sahiplenmesi başarıyı getirecek diye ümit ediyoruz. Konyaspor olarak inşallah bu yıl ilk 5'in içinde olmayı hedefliyoruz. Bir aksilik olmazsa takımımızdaki bu uyumla beraber bu başarıyı elde etmeyi ümit ediyoruz."

- Yeşil-beyazlılarda altyapıya özel ilgi

Yönetimin altyapıya da büyük önem verdiğini anlatan Aksoy, tesisleri üst seviyeye taşıyarak genç oyuncuların umutlarını yükseltmeyi hedeflediklerini aktardı.

Aksoy, altyapının uzun soluklu bir süreç olduğuna işaret ederek, "Konyaspor'un gelecekte oyuncuları buradan çıkacak ve büyük başarılar elde edecek diye ümit ediyorum. A takımın da altyapıya bakışı aynı. Teknik direktörümüz Aykut Kocaman'ın da buraya çok önem verdiğini bildiğimiz için Konyaspor'un geleceğini hazırlamak adına elimizden geleni yapıyoruz. Tesisleşme açısından burada ortamı hazırlayarak altyapıdan Konyaspor'un A takımına oyuncunun daha hızlı geçmesi için uğraşıyoruz." ifadelerini kullandı. 

Selçuk Aksoy: Konyaspor olarak inşallah bu yıl ilk 5in içinde olmayı hedefliyoruz...

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