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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
Haber Giriş: 13.10.2019 - 22:10, Son Güncelleme:

'Selam vermeyi kabul etmek lazım'

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'Selam vermeyi kabul etmek lazım'

Euro 2020 Elemeleri H Grubu 8’inci maçında Fransa’da oynanacak olan Fransa - Türkiye maçını, Fransız gazeteciler Demirören Haber Ajansı’na (DHA) yorumladı.

Fransız gazeteci Denis Balbir, Fransa’nın çok formda olduğunu ve son İzlanda maçındaki galibiyetin takıma moral kattığını belirterek, "Takım son maçı 1-0 kazandı İzlanda karşısında. Onların sahasında kazanmak kolay değil. Takım halinde çok iyi hareket ediyor ve komplike bir futbol oynuyorlar. Türkiye’nin de keyfi yerinde. Grupta sadece iki gol yediler. Ondan sonra gol yemediler, ikisi de duran toptandı. Türkiye’de çok kaliteli oyuncular var. Bence çok güzel bir maç olacak. Türk ekibinin avantajı olduğunu düşünmüyorum. Fransa kendi evinde oynuyor fakat buna rağmen çok sıkı bir maç olacağını düşünüyorum ve Fransa’nın kazanacağını düşünüyorum" dedi.

"SELAM VERMEYİ KABUL ETMEK LAZIM"

Arnavutluk maçında Türkiye Milli Takım’nın gol sevincinde asker selamı yapmasını da DHA’ya değerlendiren Balbir, "Bence selam verme durumunu bunu bu şekilde kabul etmek lazım. Takım, seyircileri o şekilde selamlamaktan mutluluk duyuyorsa, bu şekilde bu takıma müsaade etmek lazım. Ayrıca evet maç çok değişik bir atmosferde oynanacak ancak futbolla siyaseti karıştırmamak lazım" diye konuştu.

OLLIVIER: ÇOK İLGİNÇ BİR MAÇ OLACAK

Fransız bir diğer spor muhabiri Samuel Ollivier ise yaptığı açıklamada, “İlk maçta Fransız takımı hiç formunda değildi. Çok kötüydü ve kaybettiler. Buna rağmen son kazandığı İzlanda maçıyla morali yükseldi takımın. O gün kaybettikleri o maçın rövanşını alıp gayet iyi şeyler yapmak istiyorlar. Çok ilginç bir maç olacağını düşünüyorum. Bu uluslararası bir maç. Çok önemli bir maç olarak. Hiçbir takım berabere kalmak için sahaya çıkmaz. İki takımda sahaya maçı kazanmak için çıkacaklardır” şeklinde konuştu.

"FUTBOLLA SİYASETİ KARIŞTIRMAMAK GEREKİYOR"

Kylian Mbappe ve Hernandez’in sakat olduğunu ancak Fransa’nın elinde birçok önemli futbolcu bulunduğunu vurgulayan Ollivier, yapılan asker selamı ile ilgili ise, "Ortada jeopolitik bir siyasi durum var. Bu şekilde selam vermelerini yadırgamak bence yanlış ancak futbolla siyaseti de karıştırmamak gerekiyor" dedi.

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