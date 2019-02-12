Selahaddin Aydoğdu'ya Fatih Terim'e tehdit davasında hapis cezası
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Çeşme’deki kavgalarıyla gündeme gelen iş adamı Selahaddin Aydoğdu yargılandığı iki ayrı davadan ceza aldı.
Çeşme 2. Asliye Ceza Mahkemesi Aydoğdu’ya Çeşme’de yaşanan olaydan bir gün sonra haber ajanslarına verdiği röportajda müşteki Fatih Terim’in kişisel verilerini verdiği ve yaydığı gerekçesiyle 18 ay hapis cezası verildi. Aydoğdu’nun cezası ertelendi ve bir yıl denetim süresi verildi. Bu denetim süresi içerisinde yeniden kasıtlı bir suç işlemesi halinde cezaevine gireceği ihtar edildi.
Yine bugün aynı mahkemede karara bağlanan diğer davada ise Selahaddin Aydoğdu’nun Çeşme’de yaşanan olaydan bir gün sonra DHA ve İHA'ya verdiği demeçlerde Fatih Terim’i tehdit etmesi nedeniyle toplam 7 ay hapis cezası verildi.
Bu hüküm kesinleşirse Aydoğdu cezanın infazı için cezaevine girecek. Duruşmada müşteki Fatih Terim'i avukatı Rezan Epözdemir temsil etti.
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