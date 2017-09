Şekip Mosturoğlu''ndan olay sözler!

Fenerbahçe'de yeni transfler Eljif Elmas, Luis Neto ve Vincent Janssen için imza töreni düzenlendi. İşte yeni transferlerin ve Şekip Mosturoğlu'nun açıklamalar...

İşte Şekip Mosturoğlu imza töreninde şu ifadelere yer verdi.

'Eljif’in diğer transferleden bir farkı var. Neto ve Janssen ile imza törenleri yapmıştık. Eljif ile yapmadık. Bu vesileyle onu yapıyoruz. Attığı imza hayırlı olsun. Kendisiyle görüştüğümüzde 18 yaşından ufaktı. Artık 18 yaşını da tamamladı. Yeni yaşının kendisine hayırlı olmasını diliyorum. Zaman zaman bu gibi konularla basın karşısına çıkmak istediğimiz bir konu değil. Fenerbahçe derbiyi bileğinin hakkıyla kazandı. O maçı hak ettik. Fikret Orman'ın açıklamalarında sorun olduğunu düşünüyorum. Efendi isim ve sıfat olarak farklı anlamlar taşıyor. Fikret Orman 'Efendi' kelimesini sıfat olarak söylüyorsa bunu söylemesin. Bunu toplum söyler. Eğer bunu isim olarak kullanıyorsa buna Fenerbahçe izin vermez. Beşiktaş eğer derbiye Pepe, Medel ve Oğuzhan ile futbol oynamaya çıksaydı ortam yine gerilmezdi. Valbuena'dan çalım yiyen Quaresma'yı tekme atmaya getiren sebep nedir? Futbolda dün yoktur, bugün vardır. Fikret Orman geçen sene Hasan Çetinkaya'nın kafasının yarıldığını görmedi herhalde. Alın teriyle, savaşarak, taraftarımızın desteğiyle Beşiktaş maçını kazandık. Şenol Güneş'in tribüne gönderilmesi nasıl haksız? Fikret Orman'ın haklı olduğu tek konu ofsayt pozisyonu. Ama şöyle bir şey var. Eğer ofsayt verilmeseydi, oyuncularımız durmazdı. Fikret Orman farklı bir maç izlemiş. Beşiktaş bizi 12 yıldır burada yenemiyor. Her yenilgiden sonrası açıklamalar yapıyorlar. Anlam veremiyorum. Fikret Orman, 'Takımdaki oyuncular çok ahlaklı' diyor. Diğer takımlarda oynayanlar ahkalsız mı? Efendilik böyle olmaz. Fikret Orman'ın 'En iyi Müslüman takım Beşiktaş' açıklamasına anlam veremiyorum. Fikret Orman'dan bu konuda da bir şeyler duymak istiyorum. Fikret Orman sürekli 'En benim' diye konuşuyor. Bu durumu doğru bulmuyorum. Bu takımdan ayrılan bir futbolcunun yeni takımına şirin görünmek için açıklamalar yapması doğru değil. Caner maçtan önce Beşiktaş taraftarına saygı gösterisi yaptı ama yeri burası değildi. Caner'i fişek yapan takım Fenerbahçe. Bir kulübün lehine veya aleyhine sistematik şekilde hata yapan bir hakem olamaz. Maçtan maça değişmez, bir standart vardır. Fikret Orman eğer bu kadar şikayetçiyse gelsin bu TFF'yi değiştirelim. Eğer samimiyse gelsin. Fikret Orman diyor ki yöneticilerimize küfredildi. Böyle bir şey varsa göstersin gereğini yapmaya hazırız. Eğer maçtan önce seremonide o çocukları biz yönlendirdiysek topyekun istifa ederiz. Bu en büyük şerefsizliktir. Atatürk diyor ki; 'Büyüklük odur ki, hiç kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın.. Okan Buruk'un 'adil yönetim' diye açıklaması yapmaması lazım. TFF'nin de buna izin vermemesi lazım. Video Hakem Uygulaması olsaydı Beşiktaş'ın şampiyonlukları bu kadar olmazdı.

Golcü futbolcu Janssen genç bir futbolcu olduğunu belirterek, 'Kariyerimde henüz kupa kazanmadım. 23 yaşındayım. Mutlaka burada kupa kazanmak istiyorum. Herkesin kupa kazanmak istediğini biliyorum. Takım olarak buna hazırız. Zor olacak. Hazırız ama hazır olduğumuzu göstermek mecburiyetindeyiz. Burada olmaktan mutluyum. Bu fırsatın güzel bir fırsat olduğunu düşündüm. Buraya imza atmadan önce Fenerbahçe’nin büyük bir aile olduğunu duymuştum. Geldiğim ilk andan itibaren hazır durumdaydım. Goller de atma fırsatı buldum. Bu sezon hedeflerimiz var. Hedeflerimiz doğrultusunda hareket ediyoruz. Tabi ki bir karar alıyorsanız düşünmeniz gerekiyor. Buraya gelmeden önce fikir aldım. Konuştuğum insanlar hep pozitif şeyler söyledi. Daha sonra da kulübün içinden insanlarla konuştum. Bu konuşmalar sonrasında doğru bir karar verdiğimi anladım. Burada olduğum için mutluyum. Beşiktaş maçındasınız ve gol atıyorsunuz. İkinci golü attıktan sonra kazandığımızı hissettim. Belki de doğru bir düşünce değildi. Rahatlama sonunda bir gol yedik. İkinci gol bizim rahatladığımız andı. O sırada o çocuk bana doğru geldi, sarılmak istedi. Ben de ona sarıldım. Gerçekten çılgın bir atmosfer vardı. Kariyerimde gördüğüm en güzel atmosfer vardı derbide. Çok önemli maçlarda oynadım. Ama o atmosfer kariyerimde gördüğüm en iyi atmosferdi.

Hakem kararını konuşmanın çok anlamı yok. Hakemler işini yapmak için gayret gösteriyor. Saha içindeki herkes aynı şeyi yapmaya çalışıyor' ifadelerini kullandı.



Savuncmacı Neto ise şu şekilde konuştu, 'Benim de ilk duygularım son derece olumlu. Kendimi çok iyi hissediyorum. Çok büyük bir kulübün parçası olduğumun farkındayım. Vincent’in de söylediği gibi çok büyük bir kulüpteyiz. Buraya ilk adım attığım andan itibaren ne kadar doğru bir karar verdiğimi görüyorum. Benim her zaman oyun stilim böyleydi. Ayaklarımı kullanmayı seviyordum. İlk olarak 6 numara oynuyordum. Bu da işimi kolaylaştırıyor. Çocukken yaşıtlarımdan daha uzundum. Bir hocam bana stoperde oynamamı söyledi. Denedik, benim de hoşuma gitti. Daha sonra tutkuyla bağlandığım bir pozisyon oldu. Kendimi her zaman geliştiriyorum. Her iki tarafı da geliştirmek gerek. Bundan sonra da aynı durum olacak. Oyun konusunda en önemli nokta takıma uyum sağlayabilmektir. İlk günden itibaren herkes bana kollarını açtı. Mutfak personelinden sahadaki herkese kadar bunu söyleyebilirim. Herkes her şeyin iyi olup olmadığını soruyor. Bana herkes yardım edebilmek için uğraşıyor. Dün evimi tuttum. Otelde kalıyordum. Araba kullanma kısmına henüz başlamadım. Bunlar küçük detaylar. Yeni bir şehre geldim. Zor olan taraf kulübe uyum sağlamaktır. Bunu geride bıraktık. Kendimi burada olduğum için çok iyi hissediyorum. Böyle maçların ardından kararlar tartışılabilir. Hakemlerin de etkilendiği bir atmosfer vardı. Biz o akşam haklı bir galibiyet aldık. Sonuç kesinlikle adil bir sonuçtu. Sonucu hakeme bağlamayalım. Biz hakkımızla kazandık. Kırmızı kartı görünce çok büyük bir üzüntü yaşadım. O faulü yapmaya mecburdum. Bizim için işler iyi gidiyordu. Ben o faulü yapmak zorundaydım. 10’a 10 devam etse bile skoru iyi bir noktaya taşıyabileceğimi biliyordum. Kırmızı kart gördüğüm anda her şey eşitlendi. Rakibin işi daha kolay görünüyordu. Tabi ki kırmızı kart görünce üzüldüm. Fernandao benim yanıma geldi. Kendisine gidip teşekkür ettim. Geldi kafamı kaldırdı ve önüme bakmamı sağladı. Bu birliktelikte birlikte maç kazanmayı başardık.'

Genç futbolcu Elmas ise, 'Böyle bir aileye geldiğim için çok mutluyum. Başkanımıza, babama, hocama ve Hasan ağabeye çok teşekkür ediyorum. Buraya geldiğim için çok mutluyum' dedi.