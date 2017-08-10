Şekip Mosturoğlu: TFF'nin istifası görüşülmedi

Şekip Mostoroğlu; ilk olarak "Kulüpler Birliği yeni başkanını seçti. Dursun Başkan yeni başkan oldu. Göksel Başkan 3 sene fevkalade yönetim gösterdi ve kulüpler birliğini futbolun içerisinde çok önemli bir kurum haline getirdi. İnşallah bu bir bayrak yarışı, bizde bundan sonra Dursun Bey yönetimi olarak kulüpler birliğini bugünkü aldığımız noktadan daha ileriye götürmeye çalışacağız. Türk futbolunun mevcut sorunları var. Bu sorunlar biliniyor zaten. Başta holiganizm ile ilgili sıkıntılar var. Bunların çözümü için kısa süre içerisinde projeler üretip tüm Kulüpler Birliği ailesinin üyeleri ve kulüp başkanlarıyla birlikte gereğini yapacağız. 2 aday çıktı. Dursun başkan çoğunlukla seçildi" açıklamasında bulundu

"TÜRK FUTBOLUNDA DOSTLUK SADECE 2 KULÜP ÜZERİNDEN OLMAZ"

Aziz Yıldırım'ın Kulüpler Birliği'nin toplantılarına katılmamasını da değerlendiren Mosturoğlu; "Başkanın şu an fikri toplantılara katılmama yönünde ama. Aktivitelerine katılıyor. Dolayısıyla bir küslük vs. bir şey yok aslında baktığınız ama katılmamayı tercih ediyor. Sebeplerini de söylemişti. O sebeplerin sürdüğünü düşünüyorum. Ama çalışmalarına zaman zaman katıldığı oluyor. Tabii ki biz futbolda barış, dostluk hakim olsun istiyoruz, ama sadece kulüpler birliği üzerinde görmemek lazım, kulüpler birliği bir taraf. Onun dışında başka paydaşlar da var. Bir bütün olarak ele almak gerekiyor. Ayrıca kuralların da uygulanması gerekiyor. Zaman zaman ortaya çıkan istenmeyen tabloların temeline baktığınızda kuralsızlık değil, kuralların uygulanması yatıyor. Sadece Fenerbahçe, Galatasaray dostluğu üzerinden Türk futbolunun barış ve dostluğa gitmesi mümkün değil ama tabii ki 100 yıllık kulüpler Ebedi dost, ezeli rakipler onların dostluğu ilelebet olacaktır. Dediğim gibi ama Türk futbolu o dostluklar üzerinden bir yere varmaz" şeklinde konuştu.

"BAŞKANIMIZ TFF'NİN İSTİFA ETMESİ GEREKTİĞİNİ İFADE ETTİ, BURADA TFF'NİN İSTİFASI GÖRÜŞÜLMEDİ, İLERLEYEN GÜNLERDE BAKARIZ"

Aziz yıldırım tarafından TFF'ye yapılan istifa daveti sorusuna karşılık ise Mosturoğlu; "Biz Fenerbahçe olarak kendi düşüncemizi, görüşümüzü belirttik. Kulüpler birliğinde bu konu daha konuşulmadı. İlerleyen günlerde bakarız. Ancak biz Fenerbahçe olarak görüşümüzü bildirdik. Başkan ifade etti" cevabını verdi.

"ORGANİZASYONUN SAHİBİ TFF"

Süper Kupa'da yaşananlar ile ilgili de görüşlerini belirten Şekip Mosturoğlu şunları söyledi:

"Burada kulüpler şöyle inanılmaz bir mağduriyet yaşıyorlar. Bu organizasyonun sahibi Türkiye Futbol Federasyonu. Kulüpler organizasyonların hiç bir yerinde yetkileri yok. Ama meydana gelen olaylardan kulüpler sorumlu oluyor. Onun dışında da kestirilemeyen pek çok sorumluluk var. Diyelim ki, Konyaspor ceza aldı. Konyaspor'un bir bölüm taraftarı, maça gitmedi. Konya şehrinde yaşıyor ve bunlar da bu cezadan etkilenecekler. Mesela cezaların şahsiliği bu passolig uygulaması bunların kabulünün temel amacı cezaların bireyselleştirilmesi ve olaylara karışanların cezalandırılması, uygulamalar noktasında eksiklikler olduğunu düşünüyoruz. Bunlar konuşuldu. Onun dışında da kulüpler olarak elimizden gelen gayreti zaten gösteriyoruz. Ama dediğim bu objektif sorumluluk ilkesinin, bu tip olaylarda farklı bir noktaya getirilmesi gerektiğini düşünüyorum."