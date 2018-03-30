3 Haziran'da seÃ§imli genel kurul yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Åžekip MosturoÄŸlu, "Bu sÃ¼reÃ§ daha evvel baÅŸladÄ±. Ali Bey adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± uzun bir sÃ¼re Ã¶nce aÃ§Ä±kladÄ± ve baÅŸkan bugÃ¼n aÃ§Ä±kladÄ±. ArtÄ±k 2 aday var. Ã‡ok adaylÄ± seÃ§imler dinamizm getirecektir. Projeler yarÄ±ÅŸacak ve FenerbahÃ§e'yi Ã§aÄŸ atlatacaktÄ±r. HayÄ±rlÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Kazanan FenerbahÃ§e olacaktÄ±r" dedi.



"FENERBAHÃ‡E'DE SEÃ‡Ä°M SÃœRECÄ° Ä°LK DEFA BU KADAR ERKEN BAÅžLADI"

HeyecanÄ±n kaybedildiÄŸi zaman bu iÅŸlerin olmayacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden MosturoÄŸlu, "BaÅŸkan bu heyecanÄ± taÅŸÄ±yan hayaller kuran, peÅŸinde koÅŸan bir insan. Hayaller, projeler ve heyecan bitmediÄŸi sÃ¼rece baÅŸkan bu tip yarÄ±ÅŸlarÄ±n iÃ§inde olacaktÄ±r. Bizlerde onu destekleyeceÄŸiz. MÃ¼mkÃ¼n olduÄŸu kadar seÃ§im sÃ¼recinin branÅŸlarÄ± etkilememesi iÃ§in Ã§aba sarfediyoruz. FenerbahÃ§e'de seÃ§im sÃ¼reci ilk defa bu kadar erken baÅŸladÄ±. Bu zamana kadar takÄ±mlarÄ± yarÄ±ÅŸÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda ne kadar bÄ±raktÄ±ysak ÅŸimdide aynÄ± ÅŸekilde bÄ±rakmaya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. TaraftarÄ±mÄ±zda seÃ§im sÃ¼recinden etkilendi. OnlarÄ±nda Ã¶nceliÄŸi takÄ±mlarÄ±n baÅŸarÄ±sÄ±nÄ±n desteklemesi gerek. Herkes bir adayÄ± sever veya sevmez" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"KATILIMIN REKOR OLACAÄžINI DÃœÅžÃœNÃœYORUM"

MosturoÄŸlu, Ã§ok katÄ±lÄ±mlÄ± bir genel kurul olacaÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, "Ã–zellikle 1 milyon Ã¼ye projesinden sonra bÃ¼yÃ¼k bir artÄ±ÅŸ oldu. Ãœye sayÄ±sÄ± 32 bin civarÄ±nda. KatÄ±lÄ±mÄ±n rekor olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. BaÅŸkan iddialÄ± bizde iddialÄ±yÄ±z. BaÅŸkan kazanacaktÄ±r. Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n mega bir projesi var. Bu proje bÃ¼tÃ¼n illeri kapsÄ±yor. Onunla ilgili baÅŸkan aÃ§Ä±klamalar yapacak. Bu gerÃ§ektende bugÃ¼nÃ¼n gÃ¼ncel konularÄ±nÄ± iÃ§eren, Ã¼zerinde Ã§ok kafa yorulmasÄ± gereken bir proje. Uygun insanlarÄ±n bu projeye katkÄ±larÄ±nÄ± bekledik" dedi.

Åžekip MosturoÄŸlu, Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n olduÄŸu gecede sosyal medya Ã¼zerinden FenerbahÃ§e'ye saldÄ±rÄ±lar gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini ve konunun cumhuriyet savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na yansÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek ÅŸu ifadeleri kullandÄ±: "HesaplarÄ±n fetÃ¶cÃ¼ olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ± ve bu hesaplar Ã§oÄŸaldÄ±. TaraftarÄ±mÄ±z onlarÄ± FenerbahÃ§eli olarak gÃ¶rÃ¼p bir yapÄ±nÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na katkÄ±da bulunuyor. Cumhuriyet savcÄ±sÄ± dosyalarÄ±yla bu ispatlandÄ±. Biz direk Ali Bey'in adaylÄ±ÄŸÄ±yla alakalÄ± bir ÅŸey sÃ¶ylemedik."Â

"SPEKÃœLASYON Ä°Ã‡Ä°NDE OLMAMAK LAZIM"

YÃ¼ksek bÃ¼tÃ§eli transferler olacaÄŸÄ±nÄ± duymadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden MosturÄŸlu, "Ali KoÃ§ da baÅŸkan da projelerini aÃ§Ä±klayacak. Her ikisi de UEFA kurallarÄ±nÄ± biliyor. Onlara gÃ¶re projelerini sunacaklar. O yapar bu yapamaz dememiz doÄŸru deÄŸil. Her ikisi de projelerini anlatacak. Åžimdiden spekÃ¼lasyon iÃ§inde olmamak lazÄ±m" dedi.